Sevgili okuyucularım, bu satırları ilk 45 dakikanın sonunda yazıyorum. Türk futbolu şu anda tepeden tırnağa rezalet bir durumda. Diyebilirsiniz, “Lan Erman Toroğlu, bu TFF seçiminde sen de oy kullandın.” Evet kullandım ama yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Arkadaşlar bakın, Milli Takım 4-3- 3 oynamış, 3-5-2 oynamış benim için önemli değil. Ey TFF, sen önce bu milli maçları öyle bir zeminde oynat ki bizi rezalet duruma düşürme! “Zemin kötü olursa oynadığımız teknik takımlara bu bir dezavantaj” diyorlar. Ben de onlara “Nah” diyorum. Kaliteli futbolcu her zeminde kalitesini gösterir. İşte Fransa, işte İtalya. Neymiş efendim, zeminden kulüpler sorumluymuş, olmazsa Spor Bakanlığı sorumluymuş. Sen sorumlusun, kimseyi tanımam! Ey TFF, bu sahalarda futbol oynatacağına gel beraber buralara sera yapalım. Patlıcan, biber, domates ekelim, büyük para kazanırız. Sen de buralardan kazandığın paralarla işini götürür, kulüplere ceza yazmaktan kurtulursun. Aslında bu cezalar önce sana sonra kulüplere yazılacak. Benim Türk Milli Takımımda bir oyuncu oynuyor Barış Alper diye. Bu çocuk futbol emek hırsızı. Sürekli kendisini atıyor. Dün de attı, hakem yemedi, sarı kartını gösterdi. Bu tip oyuncuları ne Milli Takım’da ne de kulüp takımlarında görmek istiyorum. Çünkü kulübüne de Milli Takıma da zarar veriyor. Ey dört büyükler, yıllarca “Büyüğüz, büyüğüz” dediniz, “Türk futbolunun lokomotifiyiz” dediniz. Kaç yıldır Türk futbolunun santrforu yok. Hadi ya, siz de yürüyün gidin! Ne verdiniz ne yetiştirdiniz! Bakınız, şu ana kadar teknik taktik yazmadık. İlk 45 dakika gibi ikinci 45 dakikada da yazacak hiçbir şey yoktu. Size olacakları yazalım o zaman. Montella daha iyisini yapabilir miydi? Yapabilirdi ama olaylar öyle gelişti ki biz onu İtalyan diye getirdik, o yumuşadı, yumuşadı, bize uydu, onun için de böyle oldu. O zaman şöyle bir yorum yapalım: Futbol federasyonları ne zaman gider? İki şekilde gider: Bir, hakemlerden; iki, Milli Takım’dan. Şu andaki görüntü ne? Hakem işi fiyasko, Milli Takım fiyasko. O zaman netice ne? TFF fiyasko. Ey TFF, kimseyi aptal yerine koyma!