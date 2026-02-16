Oyuna kontrollü başlamak ile kötü oynamak arasında doğal olarak fark var. İki pas yapamayan bir başlangıç Beşiktaş’a gönül veren herkesi şaşırttı.

Kaleci Vasquez hariç tüm yeni transferler oynuyordu ama oyuncuların ayağında sanki gülleler vardı. Ersin, kurtardığı net pozisyonlarla Sergen Yalçın’ın güvenini boşa çıkarmadı.

Stoperlerin hataları maça etki etti. Djalo kaptırdı Selke attı, Opoku dengesini kaybetti; Oh, beraberliği getirdi. Hataların belirleyici olduğu bir ilk yarı yaşanmıştı.

Beşiktaş ikinci devreye atak başlamak istedi ama Başakşehir’in geçiş oyunundaki çabukluğu ile pozisyonlar verdi. Orta alanda rakip, ani atak şansı yakaladığında derin boşluklar oluşuyor. Buna çözüm bulmak teknik kadronun işi.

Oh, bu kez Orkun’a asist yaptı. Onun vuruşu da klastı. Beşiktaş biraz kıpırdayınca üstünlüğü ele almıştı.

“Asllani 6 numaranın ilacı mı?” sorusunun cevabı dün akşama bakacak olursak pek değil.

Murillo sağ kanat savunmada iyi gözüktü.

Sol kanatta Rıdvan ise bütün iyi niyetine rağmen yine vasatın altında kaldı.

Şu dikkatimi çekti: Cerny, çabuk oyundan düşüyor. Bu önemli bir mesele.

Son dakikalarda iyice geriye yaslanmanın ve hava toplarını iyi karşılamamanın bir bedeli olacaktı mutlaka. Faturayı Bertuğ kesmişti.

“Maç berabere bitti” derken; Cengiz ve Rashica organizasyonunda golü Rashica hazırladı, genç Mustafa attı. Umarım bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olur Beşiktaş adına.