Karnabahar kaç kalori? Karnabaharın besin değerleri ve kalorisi…

Kalori, kısaca tüketilen besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık sağlama değerlerinin ölçülmesinde kullanılan bir terimdir. Yani kalori yiyeceklerin enerjisini temsil eder. Bu nedenle de günlük beslenme tablosuna giren birçok yiyeceğin kalori miktarı merak edilir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de karnabahardır. Peki karnabahar kaç kaloridir? 100 gram karnabaharın kalori miktarı ve besin değerleri haberimizde...

Kış aylarının en popüler sebzelerinden biri olan karnabahar, beyin sağlığını artırmaya yardımcı olan ve hatta sindirim yararları sunan çeşitli diğer vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Ana yemek, kavrulmuş, haşlanmış, çiğ, salata ve turşu olarak tüketilen karnabahar, düşük kalorili olmasının yanı sıra lif ve yüksek su içeriği sayesinde sizi daha uzun süre tok tutacağı için, kilo vermeye çalışırken mutlaka diyetinize eklemeniz gereken harika bir sebzedir. Peki, karnabahar kaç kaloridir? Karnabaharın besin değerleri ve kalorisi…

KARNABAHAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram karnabahar yaklaşık 25 kcal’dır.

KARNABAHARIN BESİN DEĞERLERİ

100 g karnabaharda aşağıdakiler bulunur:

Su: 92,07 g

Enerji: 25 kcal

Protein: 1.92 g

Toplam yağ: 0.28 g

Karbonhidrat: 4.97 g

Lif: 2 g

Toplam şeker: 1.91 g

Kalsiyum: 22 mg

Demir: 0.42 mg

Magnezyum: 15 mg

Fosfor: 44 mg

Potasyum: 299 mg

Sodyum: 30 mg

Çinko: 0.27 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 48.2 mg

Tiamin: 0.05 mg

Riboflavin: 0,06 mg

Niasin: 0,51 mg

B-6 Vitamini: 0.18 mg

Folat, DFE: 57 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 0 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 15.5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.13 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg