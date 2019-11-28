Karnabahar kaç kalori? Karnabaharın besin değerleri ve kalorisi…

Kış aylarının en popüler sebzelerinden biri olan karnabahar, beyin sağlığını artırmaya yardımcı olan ve hatta sindirim yararları sunan çeşitli diğer vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Ana yemek, kavrulmuş, haşlanmış, çiğ, salata ve turşu olarak tüketilen karnabahar, düşük kalorili olmasının yanı sıra lif ve yüksek su içeriği sayesinde sizi daha uzun süre tok tutacağı için, kilo vermeye çalışırken mutlaka diyetinize eklemeniz gereken harika bir sebzedir. Peki, karnabahar kaç kaloridir? Karnabaharın besin değerleri ve kalorisi…
KARNABAHAR KAÇ KALORİDİR: 100 gram karnabahar yaklaşık 25 kcal’dır.
KARNABAHARIN BESİN DEĞERLERİ
100 g karnabaharda aşağıdakiler bulunur:
Su: 92,07 g
Enerji: 25 kcal
Protein: 1.92 g
Toplam yağ: 0.28 g
Karbonhidrat: 4.97 g
Lif: 2 g
Toplam şeker: 1.91 g
Kalsiyum: 22 mg
Demir: 0.42 mg
Magnezyum: 15 mg
Fosfor: 44 mg
Potasyum: 299 mg
Sodyum: 30 mg
Çinko: 0.27 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 48.2 mg
Tiamin: 0.05 mg
Riboflavin: 0,06 mg
Niasin: 0,51 mg
B-6 Vitamini: 0.18 mg
Folat, DFE: 57 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 0 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 15.5 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.13 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.03 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg