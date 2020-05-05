Kepeğe ne iyi gelir? Kepek neden oluşur?

Kepeğe ne iyi gelir? Kepek neden oluşur?

Kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilen kepek kişilerin sosyal yaşamlarını derinden etkileyebiliyor. Kaşıntılı bir kafa derisi ve pul pul dökülme bu durumun en ayırt edici belirtileri arasında yer alıyor. Peki kepek neden oluşur? Kepeğe ne iyi gelir?

Kepeğin oluşmasını tetikleyici bazı nedenler vardır. Bunun için yaşam tarzınızda bazı değişimler ve bitkisel tedavi yöntemleri ile kepek sorununu ortada kaldırmanız mümkün. Peki kepeği tedavi etmenin yolları nelerdir? Bitkisel yöntemler kepek sorununu ortadan kaldırır mı? İşte sağlıklı saç derisine sahip olmak için bazı ipuçları…

KEPEK NEDEN OLUŞUR?

Cilt kendini yeniledikçe ve hücre oluşumu arttıkça kafa derisinde ölü hücreler toplanmaya başlar. Saçlarınızı yıkarken görülmeyecek küçüklükte olan deri hücreleri dökülür ancak kafa derisinde ölü deriler biriktiğinde kepek oluşmaya başlar. Kepek oluşumunu aşağıdaki bazı nedenler tetikleyebilir.

– Mevsim değişiklikleri

– Saçların yeteri kadar yıkanmaması

– Egzama ve sedef gibi cilt hastalıkları

– Düzensiz beslenme ve vitamin eksikliği

– Saç spreyi, jöle gibi saç şekillendirici ürünlerin kullanımı

– Kafa derisinde mantar ve bak teri oluşumu

– Stres, ergenlik ve menopoz gibi hormonal durumlar

KEPEK PROBLEMİ NASIL YOK EDİLİR?

Kepek için en etkili yöntem kepek sorununu ortadan kaldırıcı şampuanlardır. Eczane ya da marketlerden dermokozmetik bölümünden kepek önleyici şampuanlar satın alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra bitkisel yöntemlerden de destek alabilirsiniz. Bu sayede sosyal anlamda rahatlayarak özgüveninizi yeniden kazanabilirsiniz. İşte kepeğe iyi gelen bitkisel yöntemler…

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı kepek semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek güçlü anti-mikrobiyal ve antienflemetuar özelliklere sahiptir. Hassas cilde sahipseniz çay ağacı yağı tahrişe neden olabilir. Cildinize doğrudan uygulamak yerine bir miktar Hindistan cevizi yağı ilavesi yapabilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe vera birçok cilt problemlerinin yanı sıra kepek sorunlarına da yardımcı olur. Aloe vera antibakteriyel ve antifungal özellikleri ile kepeğe karşı koruma sağlar.

OMEGA-3 İÇERİKLİ ÜRÜNLERİ TÜKETMEK

Omage-3 yağ asitleri cildin nemlenmesini ve cildin sağlığını korumasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Omaga-3 yağ asitlerini yeteri kadar beslenmenize dahil etmemek saçlarda kuruluk, cansızlık ve kepek sorunlarına neden olur. Alabalık, somon, uskumru gibi balıklar omega-3 ihtiyacınızı mükemmel bir şekilde karşılamaya yardımcı olur.