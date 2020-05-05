Yüzde ödem nasıl anlaşılır?

Genellikle ellerde, ayaklarda, yüzde ve karın bölgesinde oluşan ödem vücutta halsizlik ve yorgunluk hissine neden olur. Yüzde oluştuğunda daha da rahatsız edici olan ödemleri bazen anlamakta zorluk çekebiliyoruz. Öyleyse yüzümüzde ödem olduğunu nasıl anlarız? Ödem kendini nasıl belli ediyor?

Ödem deri altındaki dokularda ya da vücudun iç kısmında bulunan sıvıların çok fazla birikmesiyle meydana gelir.Bu problem genellikle ayak ve bacaklarda görülse de el, karın ve yüzde de meydana gelir. Ödem birçok faktöre bağlı olarak oluşur ancak bazı ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Ödem aşırı tuz tüketimi sonucu, gebelik ya da bir kaza sonrası oluşabileceği gibi kalp, böbrek ya da karaciğer hastalıklarından dolayı da gelişebilirler.

ÖDEM BELİRTİLERİ

– Dokularda ve kol, bacak ve yüzde cilt altında meydana gelen şişlik

– Şişliğin bulunduğu bölgelere hafif baskı yapılıp bırakıldığında oluşan çukurlar

– Karın bölgesinde büyüme

– Ciltte parlaklık ve gerilme

ÖDEM TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Ödemin altında yatan ciddi bir rahatsızlığınız bulunmadığında yaşam tarzınızda bir takım değişikliklerle ortadan kaldırabilirsiniz. Doğru beslenme ve egzersizlerle ödemlere bir son vermeniz mümkün. Ancak daha önce belirttiğimiz gibi ödemin ciddi sebepleri de olabilir. Eğer vücudunuzda aşırı bir ödem problemi yaşıyorsanız mutlaka doktora görünmeniz gerekir. Ödem sorunu ile hastaneye başvurduğunuzda bazı testlerle altta yatan neden araştırılır ya da idrar söktürücü ilaçlar verilerek ödem sorunu ortadan kaldırılabilir.

Ödemi önlemek için yapmanız gerekenleri ise şu şekilde sıralamak mümkün;

-Yemeklerinizde tuz tüketimini azaltın. Tuz oranı yüksek, turşu, soda, sosis, sucuk gibi ürünlerden kaçının.

-Sıcak banyolar, duş ve saunalardan uzak durun.

-Karbonhidrat tüketimini azaltın. Ara öğünlerinizde kefir ve yoğurt gibi ürünlere yer verin.

-Asitli içeceklerden, kafein ve şekerli içecekleri tüketmemeye dikkat edin.