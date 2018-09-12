13. Contemporary Istanbul’da 2 bin eser sanatseverlerle buluşacak

13. Contemporary Istanbul'da (CI) 54’ü yurtdışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseri yer alacak. CI Yönetim Kurulu Ali Güreli, "Böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul’a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor" dedi.

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13. Contemporary Istanbul (CI) için geri sayım başladı. 18-23 Eylül arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek fuar öncesinde CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, CI İcra Kurulu Üyesi Prof. Hasan Bülent Kahraman ve direktör Kamiar Maleki, Sofa Hotel’de bir basın toplantısı düzenledi. Güreli, bu yıl fuara 54’ü yurtdışından olmak üzere toplam 83 galerinin katılacağını söyledi. “Böyle bir dönemde, fuara katılan galerilerin yarısından fazlasının yurtdışı merkezli galeriler olması uluslararası sanat piyasasının İstanbul'a ve Türkiye sanat piyasasına olan güvenini gösteriyor” diyen Güreli, bu süreçten yerli sanat pazarının da olumlu etkileneceğini söyledi.

“KOLEKSİYONCU SAYISI ARTACAK”

Sanat piyasasının en sivil ekonomik kategoriyi oluşturduğuna değinen Güreli, şöyle dedi: “Dövizin dalgalandığı bu ekonomik durumda en istikrarlı emtianın sanat olduğunun anlaşılmış olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye'de koleksiyoncu sayısında son yıllarda yaşanan ciddi artışın, gelecekte de aynı doğrultuda artacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Zorlu bir zamandan geçtiğimiz bu dönemde sanatın öneminin, iyileştirici ve birleştirici gücünün de bir kez daha anlaşılacağına inanıyorum.

650 SANATÇIDAN 2 BİN ESER

13. Contemporary Istanbul'a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçı ile katılacak. Fuarda, çoğu Türkiye'den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergilenecek. Sanatseverler, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Amerika ve Asya'nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyoncularını bir arada görecekler.

19 Eylül'de yerli ve yabancı davetlilere yapılacak özel ön izlemesi ile kapılarını açan Contemporary Istanbul 2018, 20 – 23 Eylül 2018 tarihleri arasında, yeniliklerle dolu etkinliklerle yerli ve yabancı sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.