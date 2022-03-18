Bahçede bulunan heykel rekor bir fiyata satıldı

Ünlü heykeltıraş Antonio Canova tarafından yapılan son çalışmalardan biri olan Mary Magdalene heykeli, bir bahçede bulunmasının ardından yeniden keşfedildi.

Sozcu.com.tr

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Yaslanmış Mary Magdalene heykelinin, Temmuz ayında yaklaşık 155 milyon TL’ye (8 milyon sterlin) satışa çıkarılması bekleniyor.

Bir başbakan için oyulmuş mermer heykel, 1822’de Lord Liverpool tarafından satın alınmıştı. Sonrasında Dudley Kontu’nun mülkiyeti altına girdi ve 1920’lerde oğlu tarafından, Worcestershire’daki ailenin evi olan Witley Court ile birlikte satıldı.

Sonrasında 1938’de “klasik bir figür” olarak satıldı ve ölüm cezasına karşı kampanya yürüten Violet Van der Elst’in Kensington’daki bahçesine yerleştirildi. 2002 yılında da tekrar satıldı ve kimliğini belirlemek için sanat danışmanlarıyla temasa geçen sahipleri tarafından yaklaşık 85 bin TL (5200 Euro) karşılığında satın alındı.

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