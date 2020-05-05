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Bergüzar Korel’in film gibi klibi
Bergüzar Korel’in film gibi klibi
Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel albümündeki "Son Mektup" şarkısına çekilen film tadındaki klip yayınlandı.
Kültür Sanat 5 Mayıs 2020 - 12:26

Sezen Cumhur Önal, Yaşar Güvenir, Özdemir Erdoğan, Sezen Aksu, Mazhar Alanson, Levent Yüksel ve Mustafa Sandal gibi çok önemli besteci ve söz yazarlarının eserlerinin yer aldığı albümde, 10 şarkı jazz sound'uyla buluştu.

Son Mektup için çekilen film tadındaki klip de izleyicilerle buluştu. Bergüzar Korel'e klipte eşi Halit Ergenç, Onur Büyüktopçu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Merve Dizdar, Miray Daner, Boran Kuzum gibi isimler eşlik etti.

Klibin yönetmenliğini Elif Demiralp üstlendi.


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