Bergüzar Korel’in film gibi klibi

Sezen Cumhur Önal, Yaşar Güvenir, Özdemir Erdoğan, Sezen Aksu, Mazhar Alanson, Levent Yüksel ve Mustafa Sandal gibi çok önemli besteci ve söz yazarlarının eserlerinin yer aldığı albümde, 10 şarkı jazz sound'uyla buluştu.

Son Mektup için çekilen film tadındaki klip de izleyicilerle buluştu. Bergüzar Korel'e klipte eşi Halit Ergenç, Onur Büyüktopçu, Beyza Şekerci, Engin Hepileri, Merve Dizdar, Miray Daner, Boran Kuzum gibi isimler eşlik etti.

Klibin yönetmenliğini Elif Demiralp üstlendi.



