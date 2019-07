Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif’ programı açıklandı

Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 19 – 20 – 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif' bölümünde, beden odaklı ve doğaya dönüş atölyeleri, gastronomi etkinlikleri, söyleşiler, gösterimler ve keşif rotaları yer alacak. Kendine Has'ın katkılarıyla gerçekleştirilecek Ayşe Köroğlu ile ‘Kendine Has Atıştırmalıklar' atölyesi başta olmak üzere, Levon Bağış'ın ‘Wise Selection Tadımı', Meleklerin Payı ile ‘Jack Lives Here Tadım Etkinliği' ve hayatTEKkeşfet ‘Mehmet Başkaya ile Sohbet' ‘Keşif' programının gastronomi bölümünü oluşturuyor. Tek Başına da Olur ile ‘Doğa ile Uyumlu Kendine Has Yaşam', Yoga, ‘Hayvandan İnsana' ve Vücut Farkındalığı atölyeleri ve Ada'da Ses Yürüyüşü de programın bedene ve doğaya döndüğü bölümü. 140journos'un Ekonomik Kriz ve Değişen Kültür Harcamaları belgesel gösterimi ve ardından gerçekleşecek oturum ile kültür.limited ve Curious Community ortaklığında yapılacak Kültür, Şehir ve Köprüler Kurmak başlıklı panel ‘Keşif' programının diğer içeriklerinden…

BOZCAADA CAZ FESTİVALİ 2018 YAN ETKİNLİKLER PROGRAMI:

20 Temmuz Cumartesi

08:00 – Candan Dağ ile Yoga ‘Kalbini Aç’

09:00 – Çağıl Özdemir ve Murat Sezgi ile Ada’da Ses Yürüyüşü

10:00 – Erçin Çaçan Ile Vücut Farkındalığı – ‘Fasya’

10:00 – 140journos – Ekonomik Kriz ve Değişen Kültür Harcamaları

11:00 – Emre Yıldızlar ile Hayvandan İnsana Hareket Atölyesi

15:00 – Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı

15:30 – Tek Başına da Olur ile ‘Doğa ile Uyumlu Kendine Has Yaşam’

17:30 – Meleklerin Payı ile Jack Lives Here Tadım Etkinliği

21 Temmuz Pazar

08:00 – Ayça Oğuş ile Yoga

10:00 – Erçin Çaçan Ile Vücut Farkındalığı – ‘Fasya’

11:00 – kültür.limited meets Curious Community: Şehir, Kültür ve Köprüler Kurmak

13:30 – Ayşe Köroğlu ile ‘Kendine Has Atıştırmalıklar’

16:00 – Levon Bağış ile Wise Selection Tadımı

18:30 – #hayatTEKkeşfet: Mehmet Başkaya ile Sohbet