Harry Potter serisinin ilk kitabı açık artırmada: 375 bin lira bekleniyor

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın, yazarı J. K. Rowling imzalı bir kopyası ve baskıya girmeden önceki ön nüshası açık artırmayla satışa çıkıyor. Nadir kopyaların en az 375 bin liraya satılması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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J. K. Rowling’in ilk Harry Potter kitabının ön baskı versiyonunun bu hafta açık artırmada en az 20.000 sterline (yaklaşık 375 bin lira) satılması bekleniyor. Kitabın son düzeltmeden önceki basılı versiyonu türünün bilinen tek kopyası. Chiswick Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada aynı zamanda Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın Rowling tarafından imzalanan ilk baskısı da satışa sunulacak.

Harry Potter serisinin ilk kitabının basılmadan önceki ön nüshası 109 sayfadan oluşuyor. O zamanlar Bloomsbury Çocuk Kitapları’nda pazarlama müdürü olarak görev alan Rosamund Walker ve çocuk kitabı eleştirmeni Fiona Waters arasındaki yazışmaları içeren nüsha 28 Nisan’da satışa çıkacak.

1997’DEN NOTLAR SATIŞTA

Walker, 26 Şubat 1997 tarihli mektubunda kitabın olay örgüsünü anlatıyor: “İyiler ve kötülerle dolu okul maceraları… Tek kelimeyle bayıldım; tempolu, eğlenceli, hayal gücü kuvvetli, zeki ve karakterler olağanüstü canlı.”

28 Mart 1997 tarihli bir yanıtta da Waters şunları yazmış: “Bu kitabı çok sevdim… Harry Potter’da bana Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndaki Charlie Bucket’ı hatırlatan bir şey var.”

Chiswick Auctions basılı kitaplar ve el yazmaları başkanı Clive Moss şunları söyledi: “Edebiyat tarihinde ikonik bir eser haline gelecek olan şeye böylesine büyüleyici bir içgörü sunabildiğimiz için mutluyuz. Bunlar, açık piyasada görülen veya satışa sunulan, hayatta kalan tek bilinen ön nüshalar.”

Müzayedede ayrıca Harry Potter uzmanı Adam Houston’dan bir orijinallik mektubu ile birlikte Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın imzalı ilk baskı kitabı da satışa çıkıyor.

Ayrıca satışın bir parçası, Ian Fleming’in ilk baskı James Bond romanlarından oluşan eksiksiz bir seti de olacak.

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