Intercontinental Express’in hedefi; yeni bir müzikal alan yaratmak

Yapımcı ve müzisyen Hakan Kurşun ile violinist Ceren Türkmenoğlu'nun birlikte kurduğu modern akustik müzik grubu Intercontinental Express'in son parçası "What are you doing the rest of your life" dijital platformlarda yoğun ilgi görüyor.

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Hakan Kurşun, Intercontinental Express’le ilgili hedeflerinin “Farklı ritmik ve tonal geçmişlerimizin yakınsamaya girdiği yeni bir müzikal alan yaratmak” olduğunu söylüyor. Boston’da yaşayan Ceren Türkmenoğlu ile grubu birlikte kuran Kurşun, iki farklı ülkeden, binlerce kilometrelik mesafeye aldırmaksızın üretim yaptıklarını belirtiyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YOĞUN İLGİ

“What are you doing the rest of your life” da grubun son üretimi… Parça, Apple Music Jazz Hot Tracks Listesi’nde 2. sıraya kadar yükseldi ve dikkatleri üzerine çekti. Özellikle yurt dışında oldukça rağbet gördü. Intercontinental Express, ilk müzik videoları Biometrics ve Gibraltar ile de dikkat çekmişti.

2015 yılında İTÜ Müzik İleri Araştırma Merkezi’nde tanıştıklarından beri, çeşitli vesilelerle birlikte müzik yapmayı sürdüren Kurşun ve Türkmenoğlu, birlikte yapacakları ilk albümlerini önümüzdeki Kasım ayında çıkarmayı planlıyor.