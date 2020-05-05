Köy muhtarı rehberliğinde Baksı Müzesi Şakir Gökçebağı sergisini gezebilirsiniz

Bayburt’un Bayraktar Köyü’nde yer alan ve zengin sanat koleksiyonu ile dikkat çeken Baksı Müzesi, bir ilke daha imza attı. Müzede sergilenen Şakir Gökçebağ’ın “AŞİNA” isimli solo sergisi, Baksı Müzesi’nin Yotube hesabında yayınlanan kısa filmle artık tüm sanatseverler tarafından gezilebiliyor. Köy Muhtarı Nabi Akçelik’in rehberliği ise bu kısa filme ayrı bir renk katıyor.

Şakir Gökçebağ'ın “AŞİNA” isimli solo sergisi, Temmuz 2020 tarihine kadar Baksı Müzesi'nde yer almaya devam edecek. Gündelik yaşamın içinden, tanıdık ve alışık olduğumuz nesneleri yeni formlara dönüştürdüğü heykel ve enstalasyonları ile tanınan sanatçının bu eşsiz sergisi, şimdi de Youtube'ta yayınlanan kısa filmle sanatseverler tarafından ziyaret edilebiliyor. Bayraktar Köyü Muhtarı Nabi Akçelik'in kendine has yorumlarıyla rehberlik ettiği bu özel sergi turu, izleyenlerden büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Sergi Türkiye'de açılan en kapsamlı sergilerden biri olma özelliğini taşıyor. Bir yandan Anadolu'nun ruhuna dokunan diğer yandan da Gökçebağ'ın uzun yıllardır, yerel ve evrensel arasında dokuduğu bağı, güçlü sözlerle ortaya seren serginin ardından Baksı Müzesi Depo-Müze Koleksiyon Turu ve Baksı Müzesi Çocuk Atölyeleri Turu da çok yakında izleyicilerle buluşacak.

