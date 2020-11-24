Mevlana’yı anma törenleri iki günle sınırlandırıldı

Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Covid-19 nedeniyle bu yıl 7 ve 17 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Konya’da, önceki yıllarda 7-17 Aralık tarihlerinde yapılan Hazreti Mevlana’yı anma törenlerinde bu yıl corona virüsü salgını dolayısıyla kısıtlamaya gidildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, anma törenlerinin Covid-19 salgını dolayısıyla sadece 7 Aralık Pazartesi ve 17 Aralık Perşembe günleri yapılacak.

Bu yıl yine anma törenlerinin teması ‘İhsan Vakti’ olarak belirlendi. Anma törenlerinde, daha önceki yıllarda yapılan yürüyüş Nevbe Merasimi, Türbe önü buluşmaları, Bana Sor, sergi, konferans, konser, panel, tiyatro gibi sahne, salon ve açık alan etkinliklerine yer verilmeyecek.

SADECE MEVLEVİ AYİN-İ ŞERİF’İ İCRA EDİLECEK

Corona virüsü kapsamında kültürel-sanatsal etkinliklere getirilen kriterlere uygun olarak yapılacak 747. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinde, sadece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Mevlevi Ayin-i Şerif’ini icra edecek.

Daha önceki yıllarda yapılan Tasavvuf Müziği Konseri ile Mesnevi Sohbeti de törenlerde yer almayacak.

Mevlevi Ayin-i Şerif'inin icra edileceği Mevlâna Kültür Merkezi’ne, salon kapasitesinin beşte biri oranında seyirci alınacak. Seyirciler, salona HES Kodu ile giriş yapacak.

TOPLAMDA BİN 200 KİŞİ KATILABİLECEK

Daha önceki yıllarda ülke içinden ve dışından yerli ve yabancı binlerce kişinin katıldığı anma törenlerine bu yıl sadece iki program için toplamda 1200 kişi katılabilecek.

Törenin biletleri, “http://ebilet.konyakultur.gov.tr” adresinden temin edilebiliyor.

Törenler dijital platformlardan da yayınlanacak.

MEVLANA’NIN ÖLDÜĞÜ GÜN ‘ŞEB-İ ARUS’ OLARAK KABUL EDİLDİ

30 Eylül 1207’debugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273’te Konya’da vefat etti.

Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah’ına kavuşmak olarak kabul ediyordu.

Öldüğü güne ‘düğün gecesi’ anlamına gelen ‘Şeb-i Arus’ dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana’nın öldüğü gün ‘Şeb-i Arus’ olarak kabul edildi.

Mevlana’nın ölüm yıl dönümlerinde ‘Vuslat’ (Sevgiliye kavuşma) törenleri yapılıyor. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasındaki törenlerde, bu yıl corona tedbirleri kapsamında kısıtlamaya gidildi. (DHA)