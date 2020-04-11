11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kimler?
11 Eylül filmi bu akşam TV’de yayınlanacak. 11 Eylül filmi 11 Eylül’de geçen olayları anlatıyor. İşte filmin detaylı konusu ve oyuncuları…
11 EYLÜL KONUSU
11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.
OYUNCULARI
Charlie Sheen … Jeffrey Cage
Whoopi Goldberg … Metzie
Gina Gershon … Eve
Luis Guzmán … Eddie
Wood Harris … Michael
Olga Fonda … Tina
Jacqueline Bisset … Diane