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11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kimler?
11 Eylül filmi konusu ne? 11 Eylül filmi oyuncuları kimler?
Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken film 11 Eylül bu akşam televizyon ekranında olacak. 11 Eylül filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 11 Nisan 2020 - 16:29

11 Eylül filmi bu akşam TV’de yayınlanacak. 11 Eylül filmi 11 Eylül’de geçen olayları anlatıyor. İşte filmin detaylı konusu ve oyuncuları…

11 EYLÜL KONUSU

11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi’nin Kuzey Kulesi’nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezliğe şahit oluyoruz.

OYUNCULARI

Charlie Sheen … Jeffrey Cage
Whoopi Goldberg … Metzie
Gina Gershon … Eve
Luis Guzmán … Eddie
Wood Harris … Michael
Olga Fonda … Tina
Jacqueline Bisset … Diane

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