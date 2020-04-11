Acun Ilıcalı birleşme partisinden paylaştı

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de birleşme partisi yapıldı. Çekimlerden dolayı Dominik'te olan Acun Ilıcalı, eğlenceli anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Aylarca zorlu parkurlarda yarışarak mücadele eden yarışmacılar, dün birleşme partisinin keyfini çıkardı. Kızı Melisa ile corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye’ye dönemeyen Acun Ilıcalı ise partinin keyfili anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Virüs nedeniyle büyük bir organizasyon düzenleyemeyen Ilıcalı, yarışmacılar halay çektiği anları yayınladı. Ilıcalı’nın paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken DJ olan yarışmacı Cemal Can Canseven ile Aycan’ın düeti ve dansı büyük beğeni topladı.

ACUN ILICALI DETAYLARI VERDİ

Acun Ilıcalı “Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak. Sonra tartı yarışması olacak. En çok kilo verene, ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı vereceğiz. Pazar günü şarkı yarışması, pazartesi de takım değişikliği konseyi var. Takım değişikliğinde de bir sürprizimiz var” demişti.

İŞTE BİRLEŞME PARTİSİNDEN KARELER







