Ali Kocatepe, Nükhet Duru ile kavgasını anlattı: Benden intikam alıyor

Nükhet Duru’nun ‘Hikayesi Var’ albümünün hazırlık sürecini anlatan ‘Duru Olmak’ belgeseli, ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe’yi karşı karşıya getirdi.

Ali Kocatepe’nin ‘Melankoli’, ‘Ben Sana Vurgunum’ ve ‘Benimsin Diyemediğim’ adlı bestelerinin albümde yer almasına önce onay verdiği, ancak Teoman ve Kenan Doğulu’nun performanslarını beğenmediği için iznini geri çektiği iddia edildi.

Albüm projesi hakkında önceden bilgilendirilmediği için izin vermediğini söyleyen Ali Kocatepe, konuyla ilgili OdaTV’ye açıklama yaptı.

“BENDEN İNTİKAM ALIYOR”

Kocatepe, şöyle konuştu:

* Önce yanıt vermeyeyim dedim. Bir polemik içine girmeyeyim dedim. Ne var ki Nükhet bilinçli olarak ekibiyle birlikte düğmeye bastı. Amaçları beni kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak ve gündem yaratmak…

* Belgeselin yayınlandığı gün, tek taraflı röportajlarla yargısız infaz başlatıldı. Sözüm ona ben bestelerimin kullanılmasına önce izin vermişim, sonra da belgesel hazırlanmış bitmiş ama ben kalkıp iznimi geri çekmişim. Kesinlikle yalan.

* Önce soruyorum. İzin belgesi nerede? Gösteremezsin. Çünkü böyle bir izin yok. Olmayan şey nasıl geri çekilir? O zaman bu iftira niye?

“YAZDIĞI UTANÇ VERİCİ MESAJLAR TELEFONUMDA DURUYOR”

Konunun iki yıl öncesine dayandığını söyleyen Kocatepe, sözlerine şöyle devam etti:



* 2 yıl önce Kelebek’in manşetinde bir haber… Nükhet Duru düetler albümü yapıyor ve benim üç bestem bu albümde yer alacakmış! ‘Melankoli', ‘Ben Sana Vurgunum’ ve ‘Benimsin Diyemediğim’.

* Kendi bestelerimin de içinde olduğu bir projeyi, gazete haberi aracılığıyla öğreniyorum. Yine, ‘Ali’yi haberdar etmeye gerek yok. Kabul ettiririm’ düşüncesi. Ben tepki gösterince bin tane özür, gözyaşı… Mesajlar…

* Son bir fırsat verdim, ‘Şarkılarımı kimlerle okuyacaksan benimle paylaş’ dedim. Her şey bittikten sonra ortaya çıktı. Sonunda albüm bu üç şarkı olmadan çıktı.

* Şimdi bu belgesel aracılığıyla benden intikam almaya kalkıyor. Bu neyin kini, bu neyin öfkesi! Bana yazdığı utanç verici mesajlar telefonumda duruyor.