Amber Heard, Johnny Depp’i karalayacak deliller toplaması için dedektif tutmuş

Yıllar geçmesine rağmen Johnny Depp ve Amber Heard'ün boşanmasının yankıları halen devam ediyor. Şimdilerde Amber Heard'ün eski eşi Depp'in imajını karalayacak deliller toplaması için dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

Ünlü aktör Johnny Depp’in, Amber Heard ile olaylı boşanmasından sonra yeni sırlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Geçen hafta Heard’ün, Elon Musk ile asansör kaçamağı gündeme bomba gibi düşerken, şimdi de Heard’ün dedektif tuttuğu ortaya çıktı.

Şiddet gördüğünü söyleyen Heard, iddialarının aksini kanıtlayan ses kayıtlarının çıkmasının ardından 50 milyon dolarlık itibar davası açan Depp’in eline bir koz daha geçti.

“KİMSE KÖTÜ BİR SÖZ SÖYLEMEDİ”

ABD’li dedektif Paul Barresi, Heard’ün kendisini dedektif olarak tutuğunu, sinema dünyası ve yakın çevrelerinden Depp’i karalayacak deliller toplaması için de 100 kişiyle görüştüğünü itiraf etti.

Dedektif Barressi, kimsenin Depp hakında kötü bir söz söylemediğini belirtti.