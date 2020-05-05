Aslı Güngör kimdir? Aslı Güngör nereli ve kaç yaşında?

Aslı Güngör, 1979 doğumludur. 2007 yılında stüdyo kayıtlarını tamamladığı şarkılarından ‘Kalp Kalbe Karşı’ ve ‘İzmir Bilir Ya’ ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Güngör hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Aslı Güngör nereli ve kaç yaşında?

35. Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Çıkış Yapan Solist' ödülünü alan Aslı Güngör hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Aslı Güngör kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

ASLI GÜNGÖR KİMDİR?

Aslı Güngör, 27 Eylül 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlkokul yıllarında sinirler yazan Aslı Güngör, 3 yıl TRT Gençlik Korosu'nda göreve yapmış ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'ndeki öğrencilik yıllarında sahne çalışmalarına devam etti.

2007 Aralık ayında yayınlanan Enbe Orkestrası' nın pop müzik albümünde sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Kalp Kalbe Karşı' ve ‘İzmir Bilir Ya' adlı şarkılarıyla konuk sanatçı olarak yer alan Güngör, 35. Altın Kelebek Ödüllerinde ‘En İyi Çıkış Yapan Solist' ödülüne layık görüldü. Kalp Kalbe Karşı şarkısı ayrıca; Radyo Yayıncıları Derneği RAYAD tarafından düzenlenen‘Radyonun Yıldızları Dinleyici Oylaması'nda 2008 yılında ‘Radyonun Şarkı Yıldızı' seçildi ve dünyaca ünlü Buddha Bar serisinin Buddha Bar 11 isimli albümünde yer alarak, 2009 Mart ayında tüm dünyada müzikseverlerle buluştu.

‘Kalp Kalbe Karşı'nın ‘1.150.000 (1 milyon 150 bin)' satış rakamı elde etmesiyle 2008 yılında birinci olarak ‘MÜYAP Dijital Satış Şampiyonu' ödülünü de aldı.

2009 yılında yayınladığı albümü ‘Aslı Güngör 2009’da yer alan ‘Son Öpücük’ ve ‘Aşk Her Şeye Değer’in yanı sıra tüm şarkıları büyük ilgi görerek resmi MÜYAP verilerine göre ‘2.700.000 (2milyon 700 bin)' dijital satış rakamıyla rekor kırdı, 2009 yılında da yine dijital ortamda ‘şarkıları en fazla indirilen sanatçı’ oldu. 2014 yılında Olmak Ya Da Olmamak isimli single albüm çıkaran Aslı Güngör, Terazi burcudur.

Diskografi:

Aslı Güngör (2009)

Aşk Alev Aldı (2010)

Aslı Gibidir (2012)

Enerji (2013)

Olmak Ya Da Olmamak (2014)

Video klipleri:

Kalp Kalbe Karşı (2008)

İzmir Bilir Ya (2008)

Son Öpücük (2009)

Dön Gel Yeter (2009)

Ben De Dahil (2010)

Bana Seni Gerek Seni (2011)

Söylenmemiş Sözler (2012)

İhanet (2013)

Aşkın Anahtarı (2014)

Sus (2015)

Düetleri:

Kalp Kalbe Karşı (Ferhat Göçer ile)

Dön Gel Yeter (Ferhat Göçer ile)

Beni Tanı (Ege Çubukçu ile)

Belki De Şans (Opa) (Kamufle ile)

Ben Seni Sevdim (Sinan Özen İle)

Yalnız Kaldım (Kamufle İle)

Sus (Yaşar İpek İle)