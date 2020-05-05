Birkan Sokullu, tüm önlemleri alarak alışverişe çıktı

Birkan Sokullu önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Manavdan meyve alışverişi yapan oyuncunun corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında maske ve eldiven ile önlem aldığı görüldü. Alışveriş sonrası basın mensuplarıyla sohbet eden başarılı oyuncu evinde izole olduğunu söyledi.



Birkan Sokullu, “Evdeyiz 40-45 gündür. İlk defa alışverişe çıktım” dedi. Evde kitap okuyarak vakit geçirdiğini söyleyen Sokullu, bol bol yemek yaptığını da belirtti. Ünlü oyuncunun bankamatik kartı ile temassız ödeme yaparak, para alışverişi yapmaması dikkat çekti.