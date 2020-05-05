Bora Duran kimdir? Bora Duran nereli ve kaç yaşında?

Bora Duran, 1978 doğumludur. 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün seslendirdiği; kendisine ait olan "Gül Senin Tenin” şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverler tarafından tam not alan Bora Duran hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Bora Duran nereli ve kaç yaşında?

Arkadaşları ile birlikte İstanbul Moda'da kurdukları Harem's Production'da söz, müzik ve aranjeleri kendisine ait olan 9 şarkılık ilk albümünü 2006 yılında müzik piyasasına sunan Bora Duran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bora Duran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BORA DURAN KİMDİR?

Pop müzik yorumcusu, besteci, söz yazarı, müzik yapımcısı Bora Duran 23 Mart 1978 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ortaokul yıllarında gitarı ile birlikte farklı gruplarla tanışarak müzikle yakınlaşmaya başlayan Bora Duran, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'ndan mezundur.

2001 yılında İstanbul'a gelerek Vedat Sakman ile tanışan Duran, Stüdyo Sakman'da Selçuk Yöntem'in “Şiir Niye?” adlı albüm çalışmasında görev aldı. İlk demo albüm hazırlıklarına da bu stüdyoda başladı. Ezginin Günlüğü grubuyla “Dargın mıyız?” albümünün kayıtlarında birlikte çalıştı ve grup ile birlikte birçok projede daha yer aldı. Aranjör kimliğiyle de öne çıkan Bora Duran; Yılmaz Erdoğan'ın şiir albümünün oluşum sürecinde çalıştığı sırada BKM ile tanıştı. Deniz Erdoğan ile birlikte BKM Mutfak ve “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibinin canlı müzik ve tv program müzik sorumluluğunu yürüttü. “Organize İşler” adlı filmin müzikleri projesinde yer aldı. Aynı dönemde sözü ve müziği kendine ait olan “Gül Senin Tenin” adlı şarkısını Mahsun Kırmızıgül seslendirdi.

2006 yılında Moda'da kurmuş oldukları Harem's Production'da, kendi albüm çalışmalarını hızlandıran Bora Duran, söz, müzik ve aranjeleri kendisine ait olan 9 şarkılık ilk albümünü tamamladı. Duran, yıllardır sahnede yorumladığı şekliyle kaydettiği “Gül Senin Tenin” şarkısı internette ve radyo kanallarında 2011 yazının en ilgi gören şarkılarından biri olarak dikkat çekti. 2012 yılında çıkardığı 10 şarkının yer aldığı “Her Sabah” adlı albümünde, 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün seslendirdiği; kendisine ait olan “Gül Senin Tenin” şarkısını yeniden yorumladı ve hit oldu. Duran ayrıca bu albümde Fikret Kızılok tarafından seslendirilen Bir Harmanım Bu Akşam isimli eseri yeniden yorumlamıştır.

2012 yılında yine sözü, müziği ve aranjesi kendisine ait Sen de Gidersen isimli single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sunan Bora Duran'ın Sana Doğru ve 2019 yılında yayımladığı Başgan isimli şarkıları hayranlarından tam not almıştır. Harems Production ekibi ile müzik çalışmalarını sürdürmeye devam eden Bora Duran, 1.78 metre boyunda ve Koç burcudur.

Albümleri:

Her Sabah (2011)

İnsan (2013)

Single’ları

“Sen De Gidersen” (2012)

“Unut Bakalım” (2016)

“İçimdeki Deli” (2017)

“Sana Doğru” (2018)

“Başgan” (2019)