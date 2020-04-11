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Büşra Pekin, sokağa çıkma yasağını duyunca bakkala koşanlara isyan etti
Dün akşam saatlerinde gelen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların marketlere, fırınlara akın etmesi herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Büşra Pekin de bu kargaşanın corona virüsünün yayılmasına sebep olabileceğini belirten paylaşımıyla dikkat çekti.
Magazin 11 Nisan 2020 - 14:50

Sosyal medya hesaplarını yoğun bir şekilde kullanan Büşra Pekin, dün akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle telaşla sokağa çıkanlara da mesaj vermeyi unutmadı.

Esprili videolarıyla dikkat çeken Pekin, “Allah herkesi korusun ve lütfen 2 gün kolasız, pırasasız kalma sabrı versin” notunu yazarak elinde cipslerin olduğu bir TikTok videosu paylaştı.

Ünlü oyuncu, corona virüsünün bu kargaşayla daha hızlı yayılacağını hatırlatarak tepkisini paylaştığı video ile gösterdi.

Son güncelleme: 15:15 - 11.04.2020
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