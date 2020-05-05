Cem Yılmaz’ın ağzından ‘Genç sevgili’ yorumu

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile beraberlik yaşayan ve hatta evlenecekleri konuşulan Cem Yılmaz, İbrahim Selim'in programına konuk olmuş ve yaptığı genç sevgili açıklamalarıyla güldürmüştü.

Oyuncu İbrahim Selim’in Youtube üzerinden yayınlan ‘İbrahim Selim ile bu gece’ programına 2020 yılının ilk günlerinde Cem Yılmaz konuk olmuştu.

Programın bir yerinde İbrahim Selim ünlü kadınların adlarını karşılaştırarak Cem Yılmaz’a ‘Kiminle randevuya çıkmak istersin’ şeklinde sorular yöneltti.

Yılmaz şimdiki sevgilisinden bir yaş büyük olan 29 yaşındaki Jennifer Lawrence’ın ismini duyduğunda:

“Küçük kalır… Jennifer Lawrence ile ne konuşacağım? Hiç çekemem döverim… öyle değil laflarımla döverim… çok akıllı ama kafa dengim değil” şeklinde bir yorumda bulunmuştu.

Yılmaz’ın o programdan sadece birkaç hafta sonra Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.