Centilmen konusu ve oyuncuları… Centilmen filminde kimler oynuyor?
Centilmen Amerika’da yaşayan bir Hindistanlıyı konu alan eğlenceli bir yapım. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…
CENTİLMEN KONUSU
Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, örnek bir vatandaştır. Karanlık geçmişine gömdüğü ezeli düşmanı Yakub ortaya çıkınca, aynı şirkette çalıştığı Kavya’ya evlenme teklif etmeyi planlayan Gaurav’ın hayalleri suya düşer. Yakup ile amansız bir kovalamacaya giren Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.
CENTİLMEN OYUNCULARI
Sidharth Malhotra
Rolü : Gaurav
Jacqueline Fernandez
Rolü : Kavya
Sunil Shetty
Betsy Graver
Rolü : Realtor