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Centilmen konusu ve oyuncuları… Centilmen filminde kimler oynuyor?
Centilmen konusu ve oyuncuları… Centilmen filminde kimler oynuyor?
Centilmen filmi 2017'de vizyona giren ve romantik konusuyla dikkat çeken bir yapım. Centilmen filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Centilmen filmi hakkında detaylar...
Magazin 5 Mayıs 2020 - 15:58

Centilmen Amerika’da yaşayan bir Hindistanlıyı konu alan eğlenceli bir yapım. Konusu ve oyuncu kadrosu ise şu şekilde…

CENTİLMEN KONUSU

Amerika’da yaşayan Hindistan kökenli Gaurav, örnek bir vatandaştır. Karanlık geçmişine gömdüğü ezeli düşmanı Yakub ortaya çıkınca, aynı şirkette çalıştığı Kavya’ya evlenme teklif etmeyi planlayan Gaurav’ın hayalleri suya düşer. Yakup ile amansız bir kovalamacaya giren Gaurav hem kimliğini gizlemeye hem de Kavya’yı korumaya çalışarak, hayatını kurtarmaya çalışacaktır.

CENTİLMEN OYUNCULARI

Sidharth Malhotra
Rolü : Gaurav

Jacqueline Fernandez
Rolü : Kavya

Sunil Shetty

Betsy Graver
Rolü : Realtor

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