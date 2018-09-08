Çıkan iddialara Demet Şener, cephesinden cevap geldi

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Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'la ilgili “Aşık olan adam aşık olduğu kadının elini tutar çıkar. İbrahim hala beni bırakmıyor” ifadelerine yer vermişti. Bunun üzerine İbrahim Kutluay ise; “Beni biliyorsunuz. Daha önce hiç konuşmadım. Çocuklarım var. Bundan sonra da konuşmam. Ama avukatımla konuşabilirsiniz. Benim adıma bir açıklama yapacaktır” dedi. Yaşanan diyaloğun ardından iki tarafından avukatından açıklama geldi.

Kutluay, karşı bir açıklama yaptı ve “Beni biliyorsun. Daha önce hiç konuşmadım. Çocuklarım var. Bundan sonra da konuşmam. Ama avukatımla konuşabilirsin. Sana benim adıma bir açıklama yapacaktır” dedi.

“SÜREKLİ TİYATRO ÇEVİRİYOR”

Kutluay’ın avukatı Ahmet Kurutluoğlu ise açıklamaları ve süreci “korkunç” olarak değerlendirerek, “Dava süre boyunca ağladılar. Sonra dava bitti. ‘Biz ne mutluyuz istediğimizi aldık’ dediler. Sonra bir baktık bambaşka şeyler yaşanıyor. Hayatları bir tiyatro olarak geçiyor. Duruşmada neyse duruşmanın dışında bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Mahkeme kararı ile alakası olmayan abuk sabuk şeyler yaşanıyor. Mahkemede verilen tekliflerden ödenen paralardan sonra hep 8-10 misli paralar isteniyor. Biz istiyoruz ki bir an önce bu iş bitsin. Dilekçelerde hep yazdık. ‘Çocuklara yazık oluyor’ dedik. Ne İbrahim ne de ben avukatı olarak çocuklar için bir tek açıklama yapmadık şimdiye kadar. Ben bunca zaman sonra ilk kez sizinle konuşuyorum. Çocuklar için hep sustuk. Ama karşı taraf hiç susmuyor sürekli tiyatro çeviriyor. İbrahim Kutluay’ın davayı sürdürmeye çalışması gibi bir durum yok. Bilakis bir an önce bitmesini istiyor. Demet Hanım’ın size yaptığı açıklamaları tamamen davayı etkilemek için. Sizler gerçeği bulmak istiyorsanız yapılan açıklamaların tam tersini düşünün” açıklamasını yaptı.

DEMET ŞENER’İN AVUKATINDAN CEVAP GECİKMEDİ

İbrahim Kutluay’ın avukatının “Sürekli tiyatro çeviriyor” açıklamasının ardından Demet Şener’in avukatı çıkan bu iddialara karşı bir basın açıklaması yaptı. İşte Şener’in avukatının yaptığı açıklama: “Öncelikle belirtmek isteriz ki karşı taraf vekilinin belirttiği gibi taraflar arasında yaşanmakta olan boşanma davası sonuçlanmış değildir, kendilerinin de bildiği gibi dosya istinafa gitti ve ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı ise asla yoktur. Bunun asli sebebi ise İbrahim Kutluay’ın davanın başından beri Edvina Sponza ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi reddetmesidir. Bu durumun tüm delilleri mahkeme dosyasında mevcuttur.

Hukuki mesnetten ve gerçeklikten yoksun açıklamalar ile gerçek asla değişmeyecektir. Müvekkilimiz iki çocuğu ile maddi ve manevi olarak mağdur edilmiş ve edilmeye çalışılmaktadır. Elbetteki müvekkilim evlilik dışı ilişkisine hali hazırda devam eden tarafları karşısında görünce aklı selim her kadın gibi yapması gerekeni yapmıştır.

Herkes tarafından bilinmelidir ki Demet Şener asla davanın içeriği, delilleri hakkında asla ve asla hiçbir platformda hiçbir bir beyanda bulunmamıştır. Müvekkilim önce iki çocuğu sonra kendisi için hukuki mücadelesini sonuna kadar devam ettirecektir. Ayrıca yalan ve iftira içeren her beyanda hukuki olarak tarafımızdan takip edilecektir. Karşı taraftan beklenen ise artık inkarı bırakıp gerekeni yapmasıdır.”