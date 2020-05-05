Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Ece randevuyu aldı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, corona virüsü tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğini ifade etti. Mayıs ayına ilişkin kademeli normalleşme planının ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak” dedi.
ECE RANDEVUSUNU ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, “11 Mayıs sabah 10.00’a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor” ifadelerini kullandı.