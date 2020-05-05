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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Ece randevuyu aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, Ece randevuyu aldı!
Şarkıcı Ece Seçkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme süreci kapsamında kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından hemen randevusunu aldı.
Magazin 5 Mayıs 2020 - 13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, corona virüsü tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğini ifade etti. Mayıs ayına ilişkin kademeli normalleşme planının ayrıntılarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurallara uyulması şartıyla berberler, kuaförler ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak” dedi.

ECE RANDEVUSUNU ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı açıklamasının ardından ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ece Seçkin paylaşımında, “11 Mayıs sabah 10.00’a randevu alındı. Pembe kafalı zombi kız geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

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