Demet Sağıroğlu: Ben iyileştim arkadaşlar

İki hafta önce corona virüsüne yakalandığını açıklayan Demet Sağıroğlu, virüsü yendiğini açıkladı. Twitter hesabından müjdeli haberi veren ünlü şarkıcı, "Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına" dedi.

Bir süredir New York’ta yaşayan ve iki hafta önce corona virüsüne yakalandığını söyleyen Demet Sağıroğlu, gördüğü tedaviyle iyileştiğini açıkladı. Ünlü şarkıcı müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

“DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Sağıroğlu Twitter hesabından, “Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum” dedi.

İki hafta önce corona virüsünün bütün belirtilerini geçirdiğini ifade eden Sağıroğlu, “Evet New York’ta durumlar kötü. Ben de 10 gündür hastayım ama endişelenmeyin lütfen. Çevremizdeki birçok kişinin testi maalesef pozitif çıktı ve bütün belirtileri yüksek ateş hariç ben de geçirdim, geçiriyorum” demişti.