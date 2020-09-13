Doğduğun Ev Kaderindir 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Benal’in varlığına tahammül edemiyor
Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezonda kaldığı yerden, 13. bölümden itibaren başlayacak. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yeni sezonunda Zeynep ve Benal arasında çatışma yaşanacak.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 13. BÖLÜM FRAGMANI
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı; fragmanda da söz konusu bilgi yer almıyor fakat dizinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.