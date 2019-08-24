Ege, Yunan şarkıcı Antonis Remos’a açtığı davayı kazandı

Yaz Aşkım isimli unutulmaz şarkısını Yunanistan'da Ma De Ginetai adıyla izinsiz kullanan Antonis Remos hakkında açtığı davayı kazanan şarkıcı Ege, ünlü Yunan şarkıcının Türkiye’deki konserlerinde söz konusu şarkıyı söylemesi önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldı. Karara göre bugün Çeşme’de konser verecek olan Remos, sahnede şarkıyı söyleyemeyecek.

Şarkıcı Ege, Yaz Aşkım isimli unutulmaz şarkısını Yunanistan'da Ma De Ginetai adıyla izinsiz kullanan Antonis Remos hakkında, bestesini çaldığı iddiasıyla dava açmıştı. Türkiye’de açtığı davayı 2012 yılında kazanan Ege, aynı şarkıya ilişkin Yunanistan’da da ayrı bir dava açmıştı.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Ege, Türkiye'de verdiği konserlerde Ma De Ginetai isimli şarkıyı söyleyen Remos hakkında, eserden kaynaklanan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Avukatı İlkser Akbulut aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine başvuran ünlü şarkıcı, ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Kararda, Yunan şarkıcı Antonis Remos'un şarkıyı Youtube'de yayınlamayı sürdürdüğü, Türkiye'deki konserlerinde söylediği ve Ege'nin eserden kaynaklanan haklarını ihlal ettiği belirtildi. Ayrıca kararda, yerel mahkeme tarafından 2012 yılında şarkının intihal edilmiş olduğuna karar verildiği ve Yargıtay tarafından onandığı da kaydedildi.

BU AKŞAM SÖYLEYEMEYECEK

Öte yandan mahkemenin bu kadarına göre, bugün Çeşme'de konser verecek olan Remos, sahnede Ma De Ginete şarkısını söyleyemeyecek. Kararın ardından SÖZCÜ'ye konuşan Ege, “Bir Türk bestesinin yunan şarkısı olarak tanınmasına en azından Türkiye’de tahammülüm yok” ifadelerini kullandı.