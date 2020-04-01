Emily Ratajkowsi’nin çıplak karantinası

Dünyaca ünlü model ve iş kadını Emily Ratajkowski, corona virüsü nedeniyle evinden dışarıya çıkmıyor. Eşi ve yakın arkadaşı ile birlikte bol bol TikTok videoları çeken, çıplak pozlar veren Ratajkowski, dün de köpeği ile verdiği pozla gündem oldu.



Bebekken sahiplendiği köpeği ile yerde çıplak poz veren Ratajkowski, dostunu da taklit etti. Ratajkowski, aynı gün Fat Jew lakaplı yakın dostu ile de küvette poz verdi. Emily, geçen hafta da, perdesinin arkasına geçerek verdiği çıplak poz ile dikkat çekmişti…