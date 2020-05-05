Emre Aydın ve eşinden corona virüsü itirafı

Ünlü rockçı Emre Aydın, eşi ile birlikte corona virüsü belirtilerinin bir kısmını gösterdiklerini ve kendilerini karantinaya aldıklarını açıkladı.

Umut Kuzey’in düzenlediği MilyonFest Online Sohbetleri’nin bu seferki konuğu ünlü rockçı Emre Aydın’dı. Geçtiğimiz günlerde eşi ile birlikte rahatsızlanan Aydın corona virüsü belirtilerinin bir kısmını gösterdiklerini, yaşadıkları sürecin gripten çok daha farklı bir deneyim olduğunu açıkladı.

Eşiyle birlikte kendilerini hemen karantinaya aldıklarını ifade eden Aydın, “Hastaneye kaldırabilirim korkusu varken elime gitar bile alamadım” dedi.

Aydın, rahatsızlıklarının geçtiğini, şu an iyi olduklarını söyledi.