Ergül Miray Şahin kimdir? Ergül Miray Şahin nereli ve kaç yaşında?

Ergül Miray Şahin, 1989 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Sev Kardeşim dizisi ile yaşayan Ergül Miray Şahin hakkında merak edilenler haberimizde... Ergül Miray Şahin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Ergül Miray Şahin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ergül Miray Şahin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ERGÜL MİRAY ŞAHİN KİMDİR?

Ergül Miray Şahin, 1989 yılında Bursa Osmangazi’de dünyaya gelmiştir. Aslen Düzce’lidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan Ergül Miray Şahin, 2006 yılında yayınlanan Sev Kardeşim isimli dizide Seda karakterini canlandırarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Arka Sıradakiler, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Gamsız Hayat, Yalaza ve Dengi Dengine gibi yapımlarda yer alan Ergül Miray Şahin, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Ergül Miray Şahin, 1.70 metre boyunda ve 55 kilodur.

Ergül Miray Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Yağmur) (TV Dizisi)

2019 – Dengi Dengine (Elif) (TV Dizisi)

2017 – Yalaza (Gökçe) (TV Dizisi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Gamsız Hayat (Yasemin) (TV Dizisi)

2013-2014 – Ötesiz İnsanlar (Elif) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2012 – El yazısı (Gülbahar) (Sinema Filmi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Zeliha) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sıradakiler (Nuran) (TV Dizisi)

2006 – Sev Kardeşim (Seda) (TV Dizisi)