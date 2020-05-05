Haluk Levent duyurdu, Ülker teyze evine kavuştu

Geçtiğimiz haftalarda ünlü sanatçı Haluk Levent tarafından gündeme getirilen 76 yaşındaki Ülker Teyze, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, kendi mahallesinde yepyeni bir eve kavuşan Ülker Teyze, bugün yeni eşyalarla döşenmiş sıcacık yuvasına taşındı.

76 yaşındaki Ülker Güleryüz’ün yüzü güldü. Derme çatma, ısınma imkanı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz’ü ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı. Haluk Levent’in paylaşımının ardından harekete geçen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın girişimleriyle Ülker Güleryüz sımsıcak bir yuvaya kavuştu. İkamet etmek istediği mahallede eve kavuşan Ülker Teyze’ye, yepyeni eşyalar alındı, evi baştan aşağı döşendi. Ülker Teyze’nin yeni evine taşınma sürecini yakından takip eden Başkan Balcı “Ülker Teyzemiz artık bize emanet. Artık onun Altındağlı kardeşleri, çocukları ve torunları var” dedi. Ülker teyzenin sağlığıyla da yakından ilgilendiklerini sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT’TEN TEŞEKKÜR

Ülker Güleryüz’ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Haluk Levent ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’ya teşekkür etti.