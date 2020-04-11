Hizmetçiler dizisi neden yok? Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hizmetçiler dizisi neden yok? Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü televizyonda yayınlanan dizileri de etkiliyor. Bu sebeple setlerine ara veren dizilerden biri de Hizmetçiler oldu. Kanal D yayın akışında Hizmetçiler dizisi yerine Çarkıfelek yarışması yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Hizmetçiler dizisi de corona virüsünden nasibini aldı. Birçok dizi gibi Hizmetçiler dizisi de bu akşam yayın akışında yer almıyor. Peki Hizmetçiler neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Hizmetçiler dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı…

HİZMETÇİLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülseren'in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin'in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin'e ait olduğunu öğrenen Aras Ela'yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?