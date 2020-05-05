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Jennifer Lopez, takipçilerine ilham verdi
Jennifer Lopez, takipçilerine ilham verdi
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından verdiği mesajda takipçilerinin iyimser olmalarını ve şükretmeleri gerektiğini hatırlattı. Beyaz bir elbiseyle çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Lopez'in ışıl ışıl görüntüsü adeta ilham verdi.
Magazin 5 Mayıs 2020 - 16:18

Jennifer Lopez, 119 milyon takipçisine corona virüsü sebebiyle morallerini bozmamalarını ve başlarını hep dik tutmalarını tavsiye etti.

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Bu belirsiz zamanlarda düşünmek ve şükretmenin önemli olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, pozitif fotoğraflarıyla adeta takipçilerinin gününü aydınlattı.

Instagram

50 yaşındaki şarkıcı, zıplarken çekilmiş fotoğraflarında beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı. Atlamalar sırasında dansçı fiziğini de bir kez daha gözler önüne seren Lopez’in pozları oldukça beğenildi.

Sevilen yıldız Instagram’dan yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi:

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* Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz soruları sormak çok kolay. Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim.

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*Geceleri ise yatağa yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum. Bunlar her şey olbilir. Söylediğim her şeyi gece değiştirmeye çalışıyorum, böylece aynı kalmıyorlar.

* Poizitif kalın, güvende kalın. Sizi seviyorum, hepinizi özledim. Yakında tekrar birlikte olacağız.

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