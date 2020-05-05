Kan Kardeşler filminin konusu ne? Kan Kardeşler filmi oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı 2017 yapımı komedi türündeki Kan Kardeşler filminin konusu internette araştırılıyor. İşte Kan Kardeşler filminin konusu ve oyuncuları…

KAN KARDEŞLER KONUSU

Tarık ve Vedat aynı evi paylaşıp aynı tostçu dükkanını çalıştıran iki eski arkadaştır. Vedat bencil, kendi menfaatinden gayrısını umursamayan, kısa yoldan köşe dönme hayalleri kuran biridir. Tarık ise daima kurallara uyan, iyi kalpli, cömert, yardımsever bir gençtir. İki arkadaş bir gece denizde boğulmakta olan bir adamı kurtarırlar. Adam oteller zinciri olan tanınmış iş adamı Ekrem'dir. Ekrem kendisini ölümden kurtaran bu iki genci bir hafta sonraki düğününe çağırır, nikah şahidi olmalarını ister. Vedat ve Tarık'ı da düğüne kadar otelinde ağırlamayı teklif eder. İki arkadaş otele yerleşirler. Ancak Vedat'ın gizli bir ajandası vardır. Vedat'ın başı mahallenin lokal mafyası Denyo Faruk'la beladadır. Faruk Vedat'ın Ekrem'in otelinde kalacağını öğrenince ona Ekrem'in sahip olduğu dillere destan Toros Elması'nı çalma görevi verir. Vedat elması getirirse Faruk Vedat'ın borcunu silecektir. Düğün hazırlıkları sürerken Vedat da Tarık'a hissettirmeden elması çalmanın yollarını aramaktadır. Denyo Faruk da mazbut görünen ama patlamaya hazır bir bomba olan kız kardeşi İffet'le otele müşteri olarak gelmiş ve Vedat'ı yakın markaja almıştır.



KAN KARDEŞLER OYUNCULARI

Ümit Erdim

Volkan Demirok

Şener Savaş

Bengi İdil Uras

Orçun İynemli