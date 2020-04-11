Madagaskar Penguenleri filminin konusu ne?

Ailece ekran başında eğlenerek izleyebileceğiniz bir film olan Madagaskar Penguenleri bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Madagaskar Penguenleri filmi konusu ne?

Madagaskar Penguenleri beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Animasyon filmi olan Madagaskar Penguenleri sinemada yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamıştı. Peki Madagaskar Penguenleri filmi konusu nedir?

MADAGASKAR PENGUENLERİ FİLMİNİN KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar’ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine’ı durdurması gerekmektedir.