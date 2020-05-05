Örümcek Adam filminde kimler oynuyor? Örümcek Adam konusu ne?

Süper kahraman filmleri arasında en sevilenlerden olan Örümcek Adam’ın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Örümcek Adam filminin oyuncu kadrosu kadar konusu da ilgi çeken noktalar arasında. İşte Örümcek Adam 1 filmi hakkında ayrıntılar…
ÖRÜMCEK ADAM KONUSU
Kendi halinde bir lise öğrencisi olan Peter Parker’ın (Tobey Maguire) yaşamı bir gün okulundaki öğrencilerle beraber gittiği müze gezisinde tehlikeli bir Örümcek ısırması ile tamamıyla değişir.
Çünkü bu örümcek öyle normal bir örümcek değildir, kalıtsal olarak özelikle geliştirilmiş, bilimsel amaçlarla kullanılmakta olan orjinal bir denektir. Ama olan olmuştur ve Peter Parker’da garip farklılıklar baş göstermektedir.
ÖRÜMCEK ADAM OYUNCULARI
Tobey Maguire Peter Parker/Örümcek Adam
Kirsten Dunst Mary Jane Watson
James Franco Harry Osborn
Willem Dafoe Norman Osborn/Yeşil Cin
J.K. Simmons J. Jonah Jameson
Dylan Baker Dr. Curt Connors
Cliff Robertson Ben Parker
Elizabeth Banks Betty Brant