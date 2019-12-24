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Özge Özpirinçci’nin tulum memnuniyeti
Özge Özpirinçci’nin tulum memnuniyeti
Sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum günü için 'Hayvan desenli' kıyafet konsepti belirleyen oyuncu Özge Özpirinçci, bu tercihinden duyduğu memnuniyeti hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Magazin 24 Aralık 2019 - 07:56

Son projesi ‘Kadın’ ile kendisinden söz ettiren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, renkli ve hayvansever kişiliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara taşıyan bir isim… Instagram hesabını son derece aktif bir şekilde kullanan ve özel hayatına dair takipçilerine pek çok ipucu veren Özpirinçci, yaptığı son paylaşımda sevgilisine hazırladığı doğumgünü konseptini gözler önüne serdi.

HAYVAN DESENLİ TULUM

Özpirinçi, Instagram hesabından uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Burak Yamantürk’ün hayvan desenli kıyafet konseptine sahip doğumgünü için giydiği kıyafeti paylaşan güzel oyuncu hemen ardından bu gece için tercih ettiği kendi kıyafetinin fotoğrafını paylaştı. Özge Özpirinçci, bu paylaşımın altına şunları yazdı:

“Burak Yamantürk’ün doğumgünü konseptini ‘animal print’ yaptığımız çok iyi oldu! Yoksa nerede giyecektim bu bu tulumumu?”

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