Özgün Çoban kimdir? Özgün Çoban nereli, kaç yaşında?

Özgün Çoban, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşayan Özgün Çoban hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Özgün Çoban nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Dijital Esaret adlı sinema filminde Müdür karakterine hayat vermiş olan Özgün Çoban hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Özgün Çoban kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ÖZGÜN ÇOBAN KİMDİR?

Tiyatro yönetmeni, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Özgün Çoban 5 Temmuz 1985 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Deniz Yıldızı dizisi ile yaşamış; Yüksek Sosyete, Beni Affet, O Hayat Benim, Kızlarım için, Çok Uzak Fazla Yakın, Verkaç gibi yapımlarda yer almıştır.

Özgün Çoban son olarak Dijital Esaret filminde Müdür karakterine hayat vermiştir.

Özgün Çoban’ın rol aldığı diziler:

Kızlarım İçin (Alper, 2017)

Yüksek Sosyete (Can Koran, 2016)

O Hayat Benim (4. Sezon, Toros Güney, 2016)

Beni Affet (4 Sezon, Tunç Yıldırım, 2011-2014)

Deniz Yıldızı (4 Sezon, Yiğit, 2009-2012)

Arka Sokaklar (5. Sezon, Mahir, 2010)

Özgün Çoban’ın rol aldığı filmler:

Dijital Esaret (Müdür) (2019)

Ver Kaç (Tarık, 2017)

Çok Uzak Fazla Yakın (Cem, 2016)