Perihan Savaş: Erol Taş’la sahnen var dediklerinde çok korktum

Türk sinemasının önemli isimlerinden Perihan Savaş, son dönemin meşhur karantina uğraşlarından biri olan sosyal medya canlı yayınına katıldı ve Yeşilçam'ıın kilometre taşlarından Erol Taş'la olan bir anısından bahsetti.

Sinemadaki ilk rolünü “Kötü adam” rolleriyle tanınan Erol Taş’la canlandıran Perihan Savaş, yaşadığı ilginç anıyı anlattı. Oyuncu Emrah Elçiboğa'nın Instagram'daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş şöyle konuştu:

“Erol Taş'la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim' dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim.”