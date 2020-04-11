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Şahan Gökbakar: İki metre mesafeden uzun sopa, kürek sapı veya…
Şahan Gökbakar: İki metre mesafeden uzun sopa, kürek sapı veya…
Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dün akşam yaşanan kavga ve karmaşa görüntülerini paylaştı ve bunlar hakkında esprili ve anlamlı değerlendirmelerde bulundu.
Magazin 11 Nisan 2020 - 10:01

Sosyal medya hesabı üzerinden ev karantinası sırasında yaptığı lezzetli ürünleri sergileyen ve bunları yapmaktan aldığı keyfi ‘kariyer değişikliği yapmayı düşünüyorum’ şeklinde esprili bir dille paylaşan Gökbakar dün akşam saatlerinde alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında yaşanan vahim tabloyu yorumladı.

İstanbul’un pek çok yerinde yaşanan kavga ve kalabalık görüntülerini hesabından paylaşan Şahan Gökbakar görüntülerin üzerine düştüğü notlarla duygularını ifade etti:

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