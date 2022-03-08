Seray Sever’in acı günü

Oyuncu ve sunucu Seray Sever'in babası Tamer Sever (74) corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Seray Sever’in Bodrum’da yaşayan babası Tamer Sever, bir süre önce corona virüsüne yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde corona tedavisi gören Sever, bugün hayatını kaybetti.

Tamer Sever’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

“TÜM DUALARIM BABAM İÇİN”

İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, geçen hafta Instagram hesabından yaptığı doğum günü paylaşımında babasının hasta olduğunu belirtmişti. 49 yaşına basan Sever, paylaşımına şu notu düşmüştü:

* Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili’ne denk geldi. Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için.

* Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla. Dileğim bu mübarek günde tüm hastalara şifa, dertlilere deva, dualarımızın kabulü yüce katında.

* Canım kocam ve ailem ve dostlarım iyi ki varsınız. Her şeyin başı sağlık. Allah’ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin. Maddi manevi ferahlık, bolluk bereket gelsin. İnsanların yüzü gülsün.

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