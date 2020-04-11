Survivor Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük yarış…

Survivor Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler arasında büyük yarış…

Survivor'da birleşme haftası başladı ve yarışmalarla sürüyor. Bu akşam Survivor’da Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan’ın oynadığı Anlat Bakalım oyunu heyecan yarattı. Peki Anlat Bakalım oyununu kim kazandı?

Survivor’da Ünlüler ve Gönüllüler, Anlat Bakalım oyunu oynadı. Oyuna Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan da katıldı. Heyecanla geçen yarışmada kazanan belli oldu…

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya geçen oyunda skor 4-4 olunca finalde en iyiler karşı karşıya geldi. Ünlülerde ise Aşkım anlatırken Murat Ceylan kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Üç dakikalık süre için en çok bilen takım olan Ünlüler yarışmayı kazandı.

ANLAT BAKALIM YAIRIŞMASI ÖDÜLÜ NEYDİ?

Gönüllüler takımı ve Murat Ceylan'ın Ünlüler takımı ile birlikte yarıştığı Anlat Bakalım’da ödül birer hamburger olarak belirlendi.