Survivor Turabi kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? İşte Turbo Turabi hakkında merak edilenler…

Survivor 2018'in en iddialı ve ele avuca sığmaz yarışmacısı Survivor Turabi kimdir? Turabi Çamkıran kaç yaşında, nereli? Aldığı cezalar, ani çıkışları ve rakiplerine söylediği sert sözler nedeni ile sık sık eleştiri alan ve geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından cezalandırılan 'Turbo Turabi' hakkında merak edilenler haberimizde...

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2014 ve 2015 Survivor yarışmasının şampiyonu Turabi Çamkıran ile ilgili merak edilenler, yaşı, doğduğu yer ve mezun olduğu okulları haberimizde bulabilirsiniz. İşte profesyonel dansçı ve dövüşçü olan Turabi Çamkıran’ın kısa yaşam öyküsü…

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli'de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin'de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.

Turabi Çamkıran, Türkiye'de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland'a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland’ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.

BENİMLE DANS EDER MİSİN’DE 6. HAFTA KALMIŞTI

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.Türkiye'de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da “gönüllüler” takımında yarıştı.

Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.on “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.

Daha sonra Survivor 2015 All-Star’da da yarışarak birinciliği göğüsledi. Turabi, şimdi de Survivor 2018 All-Starlar-Gönüllüler yarışmasında yarışacak.

Turabi Çamkıran,”Kertenkele” adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.