Survivor’da araba ödülünü kimler kazandı? İşte Survivor 2020’de araba ödülünü kazananlar!

Survivor 2020'nin 42. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Gecenin bombası ise araba ödülü oyunu oldu. Performans birincilerinin final yarışında verilecek iki araba ödülünde kazananlar belli oldu. Bir kadın ile bir erkek yarışmacıya verilen araba ödülünü kimin kazandığı ise gecenin en merak edilen konularından oldu. İşte Survivor 2020'de araba ödülünü kazanan yarışmacılar...

Yeni karar ile haftanın her günü yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında bu akşam araba ödülü heyecanı yaşandı. Bir erkek yarışmacı ile bir kadın yarışmacıya verileceği açıklanan araba ödülünde iki takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadeleye girdi. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı. işte araba ödülünü kazanan isimler…

SURVİVOR’DA ARABA ÖDÜLÜ HEYECANI

Survivor 2020’nin bu akşamki bölümünde performans finalinde araba ödülü verildi. Acun Ilıcalı bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek araba ödülünü tanıtırken yarışmacılar ödülü gördüğünde büyük heyecan yaşadı.

Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu. Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Daha fazla cana sahip olan yarışmacıların avantajlı olduğu oyunda Aycan ile Elif’in final mücadelesi nefesleri kesti.

Bu akşam oynanan araba ödülünü kadınlarda ELİF, erkeklerde ise MERT kazandı.