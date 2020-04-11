Survivor’da büyük derbi! Survivor Ünlüler Gönüllüler derbisini kim kazandı?
Survivor’da birleşme haftası kapsamında oynanan oyunlar devam ediyor. Survivor'da yarışmacıları ile prodüksiyon ekibi Survivor Derbisinde oyununu kazanan takım belli oldu. Derbiyi kim kazandı?
DERBİYİ KİM KAZANDI?
Survivor’da derbi karşılıklı gollerle nefes kesti. Survivor derbisinde galip gelen takım; 10-9 skorla Acun Medya takımı oldu.
Acun Ilıcalı'nın “son 10 yılda kadro olarak gördüğüm en güçlü 2. takım” dediği derbide karşlıklı goller seyir zevkini artırdı.