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Survivor’da büyük derbi! Survivor Ünlüler Gönüllüler derbisini kim kazandı?
Survivor’da büyük derbi! Survivor Ünlüler Gönüllüler derbisini kim kazandı?
Survivor'da birleşme haftası kapsamında heyecan dolu oyunlar oynanıyor. Survivor adasına büyük bir aksiyon yaşatan derbi izleyicilerin dikkatini çekti. 2020 Survivor Derbisinde Ünlüler ve Gönüllülerden oluşan takım ile Acun Medya prodüksiyon ekibi karşılaştı. Peki maçı kim kazandı?
Magazin 11 Nisan 2020 - 23:31

Survivor’da birleşme haftası kapsamında oynanan oyunlar devam ediyor. Survivor'da yarışmacıları ile prodüksiyon ekibi Survivor Derbisinde oyununu kazanan takım belli oldu. Derbiyi kim kazandı?

DERBİYİ KİM KAZANDI?

Survivor’da derbi karşılıklı gollerle nefes kesti. Survivor derbisinde galip gelen takım; 10-9 skorla Acun Medya takımı oldu.

Acun Ilıcalı'nın “son 10 yılda kadro olarak gördüğüm en güçlü 2. takım” dediği derbide karşlıklı goller seyir zevkini artırdı.

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