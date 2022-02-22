“Tinder Dolandırıcısı” sonunda konuştu: Sadece kızlarla tanışmak istemiştim

Netflix'te yayınlanan ve yoğun ilgi gören Tinder Avcısı belgeseline konu olan Simon Leviev tepkiler karşısında adeta isyan etti.

Sozcu.com.tr

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Netflix üzerinden izleyicilerin karşısına çıkan Tinder Avcısı belgeseli inanılmaz bir dolandırıcılık hikayesine yer veriyor. Kendisini Tinder uygulaması üzerinden zengin bir elmas tüccarının oğlu olarak tanıtan İsrailli Simon Leviev, sayısız kadını etkileyip dolandırarak paralarını çalmıştı.

31 yaşındaki Leviev ise suçlamaları reddediyor. Kendisinin belgeselde gösterildiği gibi canavar olmadığını, aksine centilmen bir beyefendi olduğunu iddia ediyor.

Inside Edition’a konuşan Leviev, kendini asla zengin ve nüfuzlu birinin oğlu olarak tanıtmadığını iddia ediyor. Mağdurlarına göre ise durum tam tersi. Kendini önce zengin biri olarak tanıttığını, sonra da tehlikeli bir durumun içinde olduğunu ve bu durumdan

kurtulmak için birlikte olduğu kişilerden para sızdırdığını belirtiyorlar.

Suçlamada bulunan, Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm ve Ayleen Charlotte kurban durumunda olduklarını söylüyorlar. Leviev’in kendilerini özel jetler, yatlar ve lüks arabalarla cezbettiğini ve kendisinin bir milyarderin oğlu olduğunu söylediğini belirtiyorlar.

Ayyuka çıkan suçlamalar sonrasında Leviev’in sosyal medya hesapları kapatıldı, hapiste beş ay geçirdi ve Mayıs 2020’de ‘iyi halden’ serbest bırakıldı. Ardından, lüks bir hayatın tadını çıkaran fotoğraflarını Instagram’da paylaşmaya başladı. Fotoğrafları; yatlar, pahalı restoranlar, helikopter gezileri gibi aktiviteleri içeriyor.

“BEN DÜNYANIN EN BÜYÜK BEYEFENDİSİYİM”

Olayların başrolü konumundaki Simon Leviev, Inside Edition’a verdiği röportajda cadı avının kurbanı olduğunu ve yaşananların, Netflix’te yayınlanan belgesel için televizyon şovuna dönüştürüldüğünü söyledi. “Bunu insanlara bir belgesel olarak sundular ama aslında tamamen uydurma bir film” diyen Leviev “Ben dünyanın en büyük beyefendisiyim.” diye ekledi.

“Ben size sunulan bu canavar değilim. Ben sadece Tinder’da bazı kızlarla tanışmak isteyen bekar bir adamdım” diyen Leviev’e röportaj esnasında 24 yaşındaki kız arkadaşı Kate Konlin de eşlik etti. Modellik yapan Konlin de, sevgilisinin iftiraya uğradığını düşünüyor. Leviev tarafından dolandırıldığını iddia eden kadınlara inanmadığını ve kendisinden asla borç para almadığını belirtiyor.

Netflix’te yayınlanan Tinder Avcısı belgeseli, dünya genelinde 50 milyondan fazla insan tarafından izlendi. Belgesel, Netflix Türkiye’de de yayınlanıyor.

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