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Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı
Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı
Magazin muhabirlerinin evliliklerini yakından takip ettiği oyuncu Tuba Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas boşandıklarını duyurdu.
Magazin 4 Haziran 2018 - 12:40

Evlilikleri bir süredir çalkantıda olan ve haklarında sürekli olarak çıkan boşanacakları iddialarını reddeden çift sonunda sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla boşandıklarını ilan etti. Tuba Ünsal dostluklarının devam edeceğini açıklarken hesabından paylaştığı notta şu ifadelere yer verdi: “Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler Tuba-Mirgün”

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti.

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Son güncelleme: 12:58 - 04.06.2018
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