Uğur’un gerçek amacı ne? Bir Deli Rüzgar 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Deli Rüzgar 2. Bölüm izle

Uğur’un gerçek amacı ne? Bir Deli Rüzgar 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Deli Rüzgar 2. Bölüm izle

Bir Deli Rüzgar 2. bölümünde Gökçe, aldırmaz tavırları ile şöhret hedefine doğru yürümektedir. Uğur'un Melike'nin oğlu olduğu ortaya çıkar ve annesinin intikamını kendi yöntemi ile alır. Peki Bir Deli Rüzgar 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümde cevap bekleyen sorular ve 2. Bölüm izleme linki…

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Bir Deli Rüzgar 2. Bölümü FOX TV'de ekrana geldi. Melike geçmişte yaptığı hataları Gökçe'nin yaşamasını istemese de ona engel olamaz. Hatta Gökçe'yi korumak için verdiği savaşta yaralanır. Ameliyata alınan Melike’nin doktoru onun hayranıdır. Gökçe, Uğur sayesinde şöhrete bir adım daha yaklaşır. Ama Uğur’un Melike’ye “o da aynı senin gibi” derken amacının Gökçe’ye yardım etmek olmadığı belli olur. Melike’nin geçmişte babasının onun için birini vurduğu ve 6 yıl hapse mahkum edildiği öğrenilir. Peki Bir Deli Rüzgar 3. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 2. Son bölümde neler yaşandı?

BİR DELİ RÜZGAR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Deli Rüzgar 2. bölüm biter bitmez diziyi takip edenler yeni fragmanın gelip gelmediğini merak ediyor.

Bir Deli Rüzgar 3. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

BİR DELİ RÜZGAR YENİ FRAGMAN

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜM ÖZETİ: 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melike Candan vurulur. Acilen hastaneye kaldırılır. Durumu kritiktir. Ambulanstayken cep telefonundan oğlu gibi gördüğü Tunahan’ı ararlar. Tunahan hastaneye geldiğinde Melike ameliyata alınmıştır. İlk sahne deneyiminin ardından Gökçe seyircinin ilgisinden pek memnun kalmaz. Uğur ilk gece için bunun yeterli olduğunu zamanla daha da iyi olacağını söyler ama Gökçe’nin o kadar zamanı yoktur…

MELİKE CANDAN GAZİNODAN KOVULUYOR

Melike Candan çalıştığı gazinodan kovulmuştur. Fakat son bir hamle yaparak Sevim Soylu’ya bir not iletir. Notta sadece çalışmak istediğini başka bir amacının olmadığı yazılıdır. Bir de “Bir Demet Yasemen” adlı şarkıyı istek yapar.

Polis hastaneye gelir. Tunahan olanı biteni anlamaya çalışır. Fakat bir türlü anlam verememektedir. Gökçe, patronu Uğur’la eğlenirken Tunahan Gökçe’yi arar fakat Gökçe telefonu yüzüne kapatır.

Melike Candan Sevim Soylu’nun araya girmesiye Hicran Gazinosuna tekrar geri döner. Sevim Soylu, Melike’ye onun şantajından değil yaptıklarının hesabını burnundan fitil fitil getirmek için bunu yaptığını söyler.

UĞUR İNTİKAM PEŞİNDE

Uğur Gökçe’yi evine bıraktıktan sonra mekanına gider. Adamlarından biri, Melike’yi vuran kişinin resmini gösterir. Uğur, Gökçe’ye yaptıklarının hesabını sorma derdindedir. Fakat bir sorun vardır. Melike Candan’ı vurduktan sonra sırra kadem basmıştır.

Melike evinde ailesini özellikle babasını düşünüp hüzünlenir. Kemancı Ali onu ziyarete gelir. Beraber çay içerlerken Sevim Soylu’nun hamile olduğunu ona da söyler. Çay içip dertleşirlerken Ali’den onu mahallesine götürmesini ister. Ailesinin oturduğu eve girer ancak babası onu görünce evi terk eder. Annesi ve kız kardeşi Melike’ye içten karşılarken küçük kardeşi Ercan yüz vermez. Annesine para verir ancak parasını kabul etmez.

Melike’nin babası mahalle kahvesinde oyun oynayanların kızı ile ilgili tacizlerine dayanamaz ve kavga çıkar. Kavganın ardından Babası Melike’yi evden kovar.

YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA İNCE BİR ÇİZGİ

Melike’nin ameliyatına eski bir hayranı olan Profesör Cenap Tunç girmiştir. Ameliyat çok zorlu geçmektedir. Melike yaşamla ölüm arasındaki ince çizgidedir. Ameliyatta kalbi durur.

Reşat’ın abisi Ahmet Barut geri dönmüştür. İşleri büyütmek derdindedir. Reşat’a planlarını açıklar. Melike Candan bu sırada sahneye çıkmıştır. Reşat Melike’ye takılmıştır ve abisini duymaz. Ahmet Barut, Reşat’tan Melike’nin çok fazla sahnede kalmamasını ister. Çünkü ayak takımı dediği gazino müşterilerini istememektedir. Melike’nin sahnesi kısa tutulur.

BİR DELİ RÜZGAR 2. BÖLÜM İZLE

GÖKÇE AMACINA ULAŞABİLECEK Mİ?

Melike’yi vuranlar bir dağ evinde saklanmaktadır. Uğur’un adamları saklandığı yeri bulmuştur. Melike, Cenap’ın müdahaleleri ile hayata tutunmuştur. Seyircinin yoğun tezahüratı ile tekrar sahneye çıkar. Bu sırada tezahüratları duyan Sevim Solu hışımla Ahmet’in odasına gider ve hesap sorar.

Melike’nin babası mahallede kahvesinde kendisine sataşanlardan birini bıçaklar. Gökçe ve Tunahan Melike’den gelecek iyi haberi beklemektedir. Gökçe, Tunahan’a Melike Candan ile nasıl tanıştıklarını sorar. Tunahan herşeyi anlatır. Hastanede beklerken Uğur gelir ve Gökçe’ye onu amacına ulaştırabilecek bir isim verir. Ancak Gökçe’nin hemen gitmesini ister.