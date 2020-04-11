Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban konusu ne, oyuncuları kimler?

Kemal Sunal'ın en eğlenceli ve en sevilen filmlerinden olan Umudumuz Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Şaban, İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir ve eğlenceli anlar başlar. Peki Umudumuz Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler?