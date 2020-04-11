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Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban konusu ne, oyuncuları kimler?
Umudumuz Şaban ne zaman çekildi? Umudumuz Şaban konusu ne, oyuncuları kimler?
Kemal Sunal'ın en eğlenceli ve en sevilen filmlerinden olan Umudumuz Şaban bu akşam bir kez daha televizyonda yayınlanacak. Şaban, İstanbul'da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul'a gelir ve eğlenceli anlar başlar. Peki Umudumuz Şaban filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Magazin 11 Nisan 2020 - 16:51

Umudumuz Şaban, 1979 yapımı Kartal Tibet’in yönettiği filmdir. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala güldürmeyi başaran filmde Kemal Sunal başrolde yer alıyor.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ KONUSU NE?

Arkadaşları tarafından Ringo adıyla çağrılan Şaban (Kemal Sunal), İstanbul’da ölen amcasının ona bıraktığı kahvehaneyi devralmak üzere İstanbul’a gelir. Kahvenin bulunduğu mahalleye büyük bir site yapmak isteyen Muhteşem adlı bir müteahhit, mahallenin kabadayısını öldürür. Cinayet Şaban’ın üzerine kalırken Şaban, halk tarafından kahraman ilan edilir. Artık mahallelinin umudu odur.

UMUDUMUZ ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kartal Tibet’in yönettiği 1979 yapımı Türk filmi, Kemal Sunal’ın başrollüğünde çekiliyor. Filmin senaryosu ise Suphi Tekiner tarafından kaleme alındı.

Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Kemal Sunal – Ringo Şaban
Serpil Nur – Canan
Turgut Özatay – Muhteşem Halkakul
Muhteşem Durukan – Oduncu
Hasan Alpay İzer – Muhtar Yaşar

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